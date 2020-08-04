Сослан Джанаев сравнил уровень жизни в России и Польше

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал об уровне жизни в Польше, где он в прошлом году выступал за «Медзь».
«Уровень жизни в Москве отличается от провинций. В России есть города, где уровень жизни средний, а есть, где он намного ниже и полная безработица. В Польше я жил в городке, где население — 100 тысяч. И мне очень понравилось, уютный европейский городок с красивыми историческими памятниками архитектуры. Люди живут стабильно! Мне кажется, если сравнивать наши города с польскими, где население 100 тысяч, то уровень в Польше выше, чем у нас», — приводит слова Джанаева Sport24.
В минувшем сезоне «Сочи», набрав 33 очка в 30 турах, занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и избежал вылета в Футбольную национальную лигу. 33-летний Джанаев провёл 22 матча и пропустил 25 голов.
- 4 августа 2020
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