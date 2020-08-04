Бывший тренер «Урала» и «Анжи» Вадим Скрипченко возглавил «Минск»
Экс-наставник «Урала», «Анжи» и «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко стал главным тренером «Минска», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Ранее пост главного тренера команды покинул Андрей Разин. 40-летний специалист продолжит работать в «Минске» на другой должности.
Последней командой Скрипченко было белорусское «Торпедо-БелАЗ», которое специалист возглавлял с января по сентябрь 2019 года. Ранее Скрипченко работал в таких клубах, как «Урал», махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов», и в других командах.
«Минск» набрал 18 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Лидером соревнований является «Шахтёр», в 20 матчах набравший 40 очков.
Бывший тренер «Урала», «Анжи» и «Крыльев» Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗа»
- 4 августа 2020
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