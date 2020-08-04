Открыта продажа билетов на матч «Чертаново» — «Томь» в «Лужниках»

Матч 2-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» — «Томь» состоится 8 августа в спортивном городке в Лужниках. Начало встречи — в 16:30 мск.



Обе команды начали сезон с поражений — «Чертаново» проиграло «Спартаку-2» со счётом 1:2, а «Нижний Новгород» обыграл «Томь» (1:0). Матч «Чертаново» — «Томь» важен для обеих команд, чтобы не отпускать лидеров в начале соревнований. Последний раз соперники встречались в матче Кубка ФНЛ на Кипре — в феврале 2020 года чертановцы одержали победу со счетом 4:0.



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Домашние матчи чертановцы проводят в спортивном городке Лужников. Арена была реконструирована перед чемпионатом мира 2018 года. Она обладает одним из лучших натуральных газонов в стране и полностью крытой трибуной.