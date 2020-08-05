Эмери намерен переманить Гюэндузи из «Арсенала» в «Вильярреал»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи может воссоединиться с бывшим главным тренером команды Унаи Эмери в «Вильярреале».
Как сообщает Footmercato, испанский специалист намерен переманить 21-летнего футболиста в свой нынешний клуб и сделал его своей главной трансферной целью на это лето. Эмери является большим поклонником таланта Маттео и уже даже связался с ним на предмет возможного перехода в «Вильярреал».
Ранее сообщалось, что в услугах Гюэндузи также заинтересованы «Барселона» и «Лион». По информации СМИ, сине-гранатовые уже сделали «Арсеналу» предложение по хавбеку.
Гюэндузи выступает за «канониров» с 2018 года. В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 6 жёлтых карточек.
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