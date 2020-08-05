В «Уфе» объяснили, почему решили продать Остона Урунова в «Спартак»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в «Спартак».



«Всех деталей перехода мы раскрывать не будем, так как многие хотели подписать Остона. Нам пришлось выбирать наиболее интересные предложения из всех. У нас изначально было понимание, что Урунов взлетит и за ним будут охотиться большие и серьёзные клубы. Мы надеялись на его развитие. Мы поздравляем его с этим трансфером! Сейчас у нас есть люди, которые, мы уверены, проявят себя не хуже в новом сезоне.



«Уфа» выбирает всегда только самые выгодные предложения. Претендентов было гораздо больше одного, как в России, так и за границей. Решение о переходе в «Спартак» принято также исходя из желания самого игрока, агента, а также с учётом его обязательств перед теми людьми, которые помогали ему раньше. Решение было многовекторное», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Спартак» анонсировал трансфер Урунова