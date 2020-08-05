В «Уфе» объяснили, почему решили продать Остона Урунова в «Спартак»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в «Спартак».
«Всех деталей перехода мы раскрывать не будем, так как многие хотели подписать Остона. Нам пришлось выбирать наиболее интересные предложения из всех. У нас изначально было понимание, что Урунов взлетит и за ним будут охотиться большие и серьёзные клубы. Мы надеялись на его развитие. Мы поздравляем его с этим трансфером! Сейчас у нас есть люди, которые, мы уверены, проявят себя не хуже в новом сезоне.
«Уфа» выбирает всегда только самые выгодные предложения. Претендентов было гораздо больше одного, как в России, так и за границей. Решение о переходе в «Спартак» принято также исходя из желания самого игрока, агента, а также с учётом его обязательств перед теми людьми, которые помогали ему раньше. Решение было многовекторное», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 5 августа 2020
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