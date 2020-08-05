Александер Чеферин отреагировал на взрыв в Бейруте

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал взрыв в столице Ливана Бейруте.

Напомним, что вчера в столице Ливана произошёл взрыв. По информации средств массовой информации, ущерб от происшествия оценивается в $ 3-5 млрд. Сообщалось, что погибло от взрыва более 70 человек, более 3000 пострадали.

Возможной причиной происшествия стало хранение на складе в Бейруте почти 3000 тонн селитры. Сообщается, что взрывчатое вещество хранилось на протяжении шести лет без надлежащих мер безопасности.

«Наши мысли и молитвы сейчас о жителях Бейрута, которые ищут выживших и оплакивают гибель многих людей во время вчерашнего разрушительного взрыва», — приводит слова Чеферина официальный аккаунт организации в "Твиттере".