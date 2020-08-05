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Натан Аке прибыл в Манчестер. В ближайшее время он пройдёт медосмотр для «Сити»

Натан Аке прибыл в Манчестер. В ближайшее время он пройдёт медосмотр для «Сити»
Футбол / Англия 0

Защитник «Борнмута» Натан Аке в скором времени станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports. По информации источника, футболист находится в Манчестере и готовится пройти медосмотр для «Манчестер Сити». Сообщается, что о трансфере, возможно, будет объявлено до выходных.

Ранее СМИ информировали, что «Сити» заплатит за защитника £ 39 млн. Таким образом, эта продажа станет рекордной в истории «Борнмута».

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Натан Аке провёл 29 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что вместе с Аке и купленным у «Валенсии» полузащитником Ферраном Торресом «горожане» хотят приобрести ещё пять новичков перед стартом следующего сезона АПЛ.

«Манчестер Сити» намерен купить ещё 5 игроков. Мартинес, Кулибали и Фелиш — в списке целей
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