«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника Гуги

Московский «Спартак» согласовал трансфер защитника «Атлетико Минейро» Гуги. Об этом журналист Виктор Морейра сообщил в своём «твиттере».



Договорённость также уже достигнута с самим игроком. В связи с предстоящим переходом 21-летний футболист не попал в заявку своей команды на предстоящий полуфинальный матч чемпионата Минейро с «Америкой».



Ранее стало известно, что «Спартак» предложил за Гугу € 4,5 млн. По информации СМИ, в сферу интересов красно-белых также входил защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу.



Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.

«Спартак» предложил € 4,5 млн за крайнего защитника «Атлетико Минейро» Гуга