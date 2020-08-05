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«Образец для подражания». Фабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеру

«Образец для подражания». Фабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеру
Футбол / Франция 0

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на решение Икера Касильяса завершить профессиональную карьеру.

«Большое спасибо, Икер Касильяс, за всё, что ты сделал для меня, и за всё, что ты дал миру футбола как на поле, так и за его пределами. Ты — образец для подражания. Удачи тебе и твоей прекрасной семье в будущем» — написал футболист в "Твиттере".

Напомним, что о решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в «Реал», где станет советником президента.

Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

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