«Образец для подражания». Фабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеру

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на решение Икера Касильяса завершить профессиональную карьеру.
«Большое спасибо, Икер Касильяс, за всё, что ты сделал для меня, и за всё, что ты дал миру футбола как на поле, так и за его пределами. Ты — образец для подражания. Удачи тебе и твоей прекрасной семье в будущем» — написал футболист в "Твиттере".
Напомним, что о решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в «Реал», где станет советником президента.
Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
- 5 августа 2020
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