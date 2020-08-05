Игрок «Лиона» вспомнил о стычке с Роналду в преддверии ответного матча Лиги чемпионов

Полузащитник французского «Лиона» Бруно Гимарайнс поделился воспоминаниями о стычке с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду во время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы говорим с Роналду на одном языке. Он утверждал, что Марсело нарушил правила на Дибале. Я ему ответил, что ничего там не было, а он возмущался. На самом деле, Криштиану был прав. Но я защищал на поле свою команду, а он — свою. Это естественно», — цитирует Гимарайнса L’Équipe.



Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Лиона» со счетом 1:0. На 31-й минуте отличился полузащитник Люка Тузар, который выступает за французский клуб на правах аренды из берлинской «Герты».



Ответная встреча пройдет в Турине 7 августа.

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