Бабаев — о Гайче: нападающего с таким набором качеств у ЦСКА не было

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Адольфо Гайча.

«Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентины. Он был основным и в U20, и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина — одна из самых сильных сборных в мире. Гайч даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях.

Очень важным фактором было желание игрока, у Гайча были и другие варианты в Европе. Всегда импонирует, когда футболиста не надо насильно уговаривать, когда он хочет попробовать силы в новой команде. Ни для кого не секрет, что Россия не является номером один для латиноамериканских талантливых футболистов. Надеюсь, мы не ошиблись. Но можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было — сильный, большой форвард. Не буду пользоваться избитым выражением «форвард таранного типа», но на длительной основе после Нецида у нас такого игрока не было. Был Оланаре, но он был не так долго. Надеемся, с приходом Адольфо вариативность в атаке у нас увеличится", — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.