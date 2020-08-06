Сульшер подтвердил уход Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с австрийским ЛАСК (2:1) рассказал об уходе из команды чилийского полузащитника Алексиса Санчеса. Ранее стало известно, что он подпишет контракт с миланским «Интером», за который выступает на правах аренды.
«Санчес? Да, я подтверждаю его уход. Алексис отлично проявил себя в Италии, он великолепный игрок, мы желаем ему всего самого хорошего», — приводит слова Сульшера BBC.
Также норвежский специалист прокомментировал игру своей команды в матче с ЛАСК.
«Футболистам нужно регулярно играть, чтобы сохранять резкость. Некоторые игроки долго были без практики, и это бросалось в глаза. Мы победили и дали дебютировать в основе молодому Тедену Менджи. Он тот центральный защитник, в которого мы верим. Он силен, быстр, хорош с мячом», — сказал Сульшер.
В четвертьфинале турнира «Манчестер» сыграет с датским «Копенгагеном». Игра состоится в Германии 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 6 августа 2020
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:23
-
21:19
-
20:57
-
20:51
-
20:35
-
20:29