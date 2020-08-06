Тренер «Хетафе» Бордалас — о поражении от «Интера»: такой концовки сезона мы не заслужили

Главный тренер испанского «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с миланским «Интером» (0:2).
«Очень расстроен из-за результата, игра команды была великолепной и я по-настоящему горжусь моими парнями. Незабитый пенальти Хорхе Молины? Никто не должен его ругать, такие вещи периодически случаются в футболе, пенальти — это всегда риск. Конечно, если бы он реализовал этот момент, игра могла бы пойти по-другому. Но, увы, это футбол. Одно я знаю точно — такой концовки сезона мы не заслужили», — приводит слова Бордаласа Football Italia.
В групповом этапе Лиги Европы-2019/2020 «Хетафе» дважды обыграл «Краснодар» и вышел в 1/16 финала со второго места. В первом раунде плей-офф турнира команда Бордаласа обыграла амстердамский «Аякс».
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