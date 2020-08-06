В новом контракте Фати с «Барселоной» будут прописаны отступные в € 400 млн
Испанская «Барселона» продлит контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Николо Скира.
При этом, по информации Скиры, сумма отступных за 17-летнего игрока составит € 400 млн, а само соглашение будет действовать до 2024 года.
Ансу Фати находится в системе «Барселоны» с 2012 года. 25 августа 2019 года он впервые вышел на поле в составе основной команды каталонцев в матче Ла Лиги с «Бетисом», став самым молодым дебютантом «Барсы» за последние 78 лет. 31 августа он забил первый мяч в основе «Барселоны», поразив ворота «Осасуны» и стал самым юным голеадором в истории каталонского клуба. Всего на счету Фати 30 матчей и восемь голов за «Барселону», а также два матча за сборную Испании U21.
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