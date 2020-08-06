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Сергей Игнашевич: ничто не заменит Восточку и поддержку, которая была там

Сергей Игнашевич: ничто не заменит Восточку и поддержку, которая была там
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал переезд команды на новую арену.

«Ничто не заменит Восточку и поддержку, которая была там. Те матчи, которые мы проводили на поле Спортгородка и даже на спартаковской арене, несравнимы с теми, что были на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. И судили нас уже по-другому, более нейтрально. Когда есть давление болельщиков, не только соперник робеет, но и судья начинает невольно симпатизировать. Не зря говорят, дома и стены помогают.

У меня нет сомнений, что мы проведём хороший сезон. У нас есть крепкий фундамент и потенциал, которые позволят нам выступить достойно. Уверен, что мы будем хорошо выглядеть физически, так что никаких опасений относительно сезона у меня нет", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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