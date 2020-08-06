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В «Зените» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса в команде

В «Зените» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса в команде
Футбол / РПЛ 0

В «Зените» прокомментировали информацию о выявлении в команде вспышки коронавирусной инфекции.

Сообщалось, что в стане сине-бело-голубых семь тестов оказались сомнительными, в связи с чем в Москву на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» отправился неполный состав.

«Распространённая информация не соответствует действительности. «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всём информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал ещё три повторных теста, которые были отрицательными, но он всё равно помещён на карантин», — сообщил руководитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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