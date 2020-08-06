«Ахмат» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Уфы»

Пресс-служба «Ахмата» в «Твиттере» сообщила, что бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешёл в грозненский клуб. Контракт с игроком подписан на два года.



«В «Ахмате» Александр выбрал номер 55. Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку. Желаем удачи и успехов!» — говорится в сообщении.

«Уфа» в своём официальном «твиттере» ранее сообщила о расставании с защитником Александром Пуцко, у которого истёк контракт с клубом.



Пуцко является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «Уфу». Сезон-2017/2018 Александр провёл в аренде в «СКА-Хабаровск». Всего за «Уфу» игрок провёл 45 матчей.



В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек. «Уфа», набрав 38 очков в 30 турах, финишировала на девятом месте в турнирной таблице первенства. Чемпионом во второй раз подряд стал «Зенит», в активе которого оказалось 72 очка.