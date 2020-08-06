«Спортинг» предложил € 7 млн за Вандерсона. «Краснодар» готов отпустить его за € 10 млн
Лиссабонский «Спортинг» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном, сообщает O Jogo.
По данным источника, португальский клуб предложил за полузащитника € 7 млн, однако «Краснодар» хочет получить за игрока € 10 млн.
Вандерсон — воспитанник «Аякса». 25-летний полузащитник защищает цвета «Краснодара» с лета 2017 года. До этого он выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», испанский «Хетафе», бельгийские «Льерс» и «Беерсхот».
В нынешнем сезоне провёл на поле 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 4 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.
«Краснодар» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России занял третье место в турнирной таблице и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
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