«Спортинг» предложил € 7 млн за Вандерсона. «Краснодар» готов отпустить его за € 10 млн

Лиссабонский «Спортинг» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном, сообщает O Jogo.

По данным источника, португальский клуб предложил за полузащитника € 7 млн, однако «Краснодар» хочет получить за игрока € 10 млн.

Вандерсон — воспитанник «Аякса». 25-летний полузащитник защищает цвета «Краснодара» с лета 2017 года. До этого он выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», испанский «Хетафе», бельгийские «Льерс» и «Беерсхот».

В нынешнем сезоне провёл на поле 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 4 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.

«Краснодар» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России занял третье место в турнирной таблице и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.