Виллиан подпишет контракт с «Арсеналом» до 2023 года с зарплатой в € 6 млн в год

Стали известны детали соглашения 31-летнего бразильского нападающего Виллиана с лондонским «Арсеналом», о которых информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».
Так, согласно опубликованной информации, Виллиан, находящийся в статусе свободного агента после окончания контракта с «Челси», подпишет контракт с «Арсеналом» до 2023 года, а его заработная плата составит € 6 млн в год, а также договор будет предусматривать различные бонусы.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
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