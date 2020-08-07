Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хёйбьерг перейдёт в «Тоттенхэм» за € 17 млн

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» нашёл укрепление для своей полузащиты в составе «Саутемптона», сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации журналиста, «Тоттенхэм» достиг полного соглашения о переходе 25-летнего датского полузащитника «Саутгемптона» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Сумма за трансфер игрока составит € 17 млн.
Ранее сообщалось, что датчанин может стать заменой 23-летнему французскому полузащитнику «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, переговоры по которому ведёт миланский «Интер».
Пьер-Эмиль Хёйбьерг стал игроком «Саутгемптона» в июле 2016 года, перейдя из мюнхенской «Баварии» за € 15 млн. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он принял участие в 33 встречах за «Саутгемптон», в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт со «святыми» рассчитан до лета 2021 года. За сборную Дании он дебютировал в мае 2014 года в игре со Швецией (1:1), с тех пор за национальную команду он провёл 33 матча, забив 3 гола.
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