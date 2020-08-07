Шалимов: слова про дармоедов? Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала
Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о своём резонансном заявлении во время паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.
Напомним, в начале мая специалист опубликовал видео, в котором назвал дармоедами тех, кто требовал от государства поддержки во время режима нерабочих дней.
«Это написали журналисты, что я назвал так наш народ. Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала. Видимо, они такие и есть. А народ у нас как был великим и могучим, таким и остаётся. Наверное, не нужно было вообще влезать. Сейчас уже проехали и ладно. Даже не хочу вспоминать», — сказал Шалимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате».
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