Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шалимов: слова про дармоедов? Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала

Шалимов: слова про дармоедов? Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о своём резонансном заявлении во время паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в начале мая специалист опубликовал видео, в котором назвал дармоедами тех, кто требовал от государства поддержки во время режима нерабочих дней.

«Это написали журналисты, что я назвал так наш народ. Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала. Видимо, они такие и есть. А народ у нас как был великим и могучим, таким и остаётся. Наверное, не нужно было вообще влезать. Сейчас уже проехали и ладно. Даже не хочу вспоминать», — сказал Шалимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020