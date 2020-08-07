«Ювентус» — «Лион»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Сегодня, 7 августа, состоится матч «Ювентус» – «Лион». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ювентус» — «Лион» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. В бригаду войдут ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери – Анастасиос Сидиропулос (Греция).
Напомним, в первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
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