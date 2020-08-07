«Милан» возобновил интерес к Торрейре. «Арсенал» готов его отпустить
«Милан» возобновил интерес к уругвайскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Лукасу Торрейре, сообщает The Telegraph.
По данным источника, главный тренер «канониров» Микель Артета готов отпустить Торрейру.
24-летний Торрейра перешёл в «Арсенал» летом 2018 года из итальянской «Сампдории». Трансфер обошёлся лондонскому клубу в € 28,6 млн.
«Милан» пытался подписать Торрейру летом 2019 года, однако получил отказ.
В сезоне-2019/2020 Торрейра провёл на поле 39 матчей во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. В марте полузащитник сломал лодыжку в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0). Вернуться к тренировкам футболисту удалось только в конце мая.
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