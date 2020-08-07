Анатолий Мещеряков: если буду говорить о календаре, буду материться

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о календаре нового сезона РПЛ.



«Если буду говорить о календаре, буду материться. За 21 день семь матчей — это нормально? В Европе у команд по четыре состава. Мы выигрывали у кого-нибудь из них, хотя бы один клуб? Стоимость всего рекламного рынка в России меньше, чем прав на АПЛ. Мы клуб, который старается жить по средствам», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 15 очков. Тройку лидеров замкнул «Краснодар», в активе которого оказалось 52 очка.