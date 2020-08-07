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Гаттузо — о матче с «Барселоной»: «Наполи» придётся взойти на Эверест

Гаттузо — о матче с «Барселоной»: «Наполи» придётся взойти на Эверест
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится завтра, 8 августа.

«Они привыкли побеждать, и я знаю, что когда появляется привычка, появляется и постоянное желание выигрывать. Завтра нам придётся взойти на Эверест.

В последние месяцы я слышал много шуток о том, что «Барселона» не в форме, но если понаблюдать за их игрой, можно заметить игроков, которые способны устроить шоу.

Мы знаем, что это будет очень сложный матч. Знаем, что за команда ждёт нас и что нам придётся выступить невероятно в техническом и тактическом планах. Возможно, и этого будет недостаточно. Мы знаем, что боремся с великими чемпионами. Нужна отличная игра, чтобы получить хороший результат», — приводит слова Гаттузо Goal.com.

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