Пьянич: не нужно умалять девятое чемпионство, но «Ювентус» должен стремиться к большему

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.

«Результат очень разочаровал, так как мы действительно хотели пройти в следующий этап, хотели продолжить выступление в Лиге чемпионов. Встреча началась с пенальти в наши ворота, но мы остались в игре и продолжали бороться. Это действительно досадно. Такой результат трудно принять.



Мы не должны умалять девятое чемпионство подряд, но «Ювентус» может и должен стремиться к большему. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне эта команда вернётся еще сильнее, поскольку хорошо знаю её психологию и силу.



Наша игра в первом матче была недостаточно хороша, в Лиге чемпионов всё решается в двух матчах», — приводит слова игрока Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.