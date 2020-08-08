ЦСКА заключил спонсорский контракт с онлайн-ретейлером Wildberries

ЦСКА на официальном сайте сообщил о заключении спонсорского контракта с интернет-ретейлером Wildberries. Компания получила статус премиального партнёра основного состава ЦСКА, а также молодёжной и женской команд московского клуба.
«У нас в Wildberries сильный спортивный и командный дух, и нам очень близок спорт и здоровый образ жизни: в компании уже около 10 лет есть собственная футбольная команда, в которой играют сотрудники. Для нас большая честь стать премиальным спонсором такой легендарной команды, как ЦСКА, которая более 100 лет развивает спортивные традиции нашей страны», — рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
«Рады приветствовать нового крупного партнёра нашего клуба. Wildberries — один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ретейлера. Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена. С таким партнёром ЦСКА может с ещё большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», — отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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