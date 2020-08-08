Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Химки» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Химки» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

Московский ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Зенит». Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно, в РПЛ вышли волгоградский «Ротор» и «Химки».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020