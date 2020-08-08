Адольфо Гайч: ЦСКА — самый знаменитый клуб в России

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Хороший перелёт, всё прошло успешно. Немножко устал, но рад, что наконец-то прилетел. Никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал о городе.



Особенности русского менталитета, о которых слышал? Россия — страна победителей. Что бы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.



Навёл справки и насчёт основного состава ЦСКА. Могу отметить вратаря — Игоря Акинфеева. И правого защитника Марио Фернандеса. Считаю, они, наверное, лидеры команды.



Меня называют Танком, да. За то, что я такой сильный, мощный, пробивной.



ПФК ЦСКА — самый знаменитый клуб в России. Завоевал уже много титулов, главный из которых — Кубок УЕФА. Надеюсь, внесу что-то значимое в ЦСКА», — сказал Гайч в интервью пресс-службе.