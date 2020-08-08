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«Ты думаешь, у нас нет амбиций на выход из группы ЛЧ?» Чорлука ответил болельщику

«Ты думаешь, у нас нет амбиций на выход из группы ЛЧ?» Чорлука ответил болельщику
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука резко ответил фанату на вопрос, есть ли у команды амбиции на выход из группы Лиги чемпионов.

Отметим, два последних сезона московские «железнодорожники» занимали последнее место в группе Лиги чемпионов.

«Мне стыдно, что вы спросили, есть ли у нас амбиции на выход из группы. Ты думаешь, у нас их нет?! Они всегда есть и будут! Иногда у нас получается, иногда — нет. Но амбиции есть и всегда будут», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла второе место в чемпионате России. Таким образом, москвичи гарантировали себе попадание на групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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