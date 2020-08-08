«Тамбов» — «Ростов»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ростова» на матч 1-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Карасёв, Кабахидзе, Обухов, Панченко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» набрал 45 очков в 30 матчах и занял 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Тамбов» (31) занял 14-е место в минувшем розыгрыше турнира.