«Барселона» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Барселона» – «Наполи». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт платную текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный арбитр — Халил Мелер.



В первом матче, который проходил в Неаполе 25 февраля, «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. Полузащитник каталонской команды Артуро Видаль был удалён после получения второй жёлтой карточки.

Кроме Видаля встречу в Барселоне из-за перебора жёлтых карточек пропустит хавбек каталонцев Серхио Бускетс.