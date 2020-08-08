«Барселона» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 8 августа, состоится матч «Барселона» – «Наполи». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт платную текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный арбитр — Халил Мелер.
В первом матче, который проходил в Неаполе 25 февраля, «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. Полузащитник каталонской команды Артуро Видаль был удалён после получения второй жёлтой карточки.
Кроме Видаля встречу в Барселоне из-за перебора жёлтых карточек пропустит хавбек каталонцев Серхио Бускетс.
- 8 августа 2020
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