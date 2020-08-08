Тренер «Крыльев»: мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где не прощают ошибок

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итоги матча 2-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:3).



«Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. «Велес» в этом достойно себя показал. Если взять первый тайм — мы пропустили, но «Крылья» создали больше моментов. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее.

Нельзя допускать эпизодов, которые мы допускали сегодня. Будем наводить игровую дисциплину. Сегодня были некоторые случайные моменты, некоторые моменты мы обсудим внутри команды, чтобы они не повторялись. Результат не по игре. Любой тренер сказал бы так в этой ситуации. Мы в психологической области позволили себе быть не на сто процентов готовыми, и за это нас сразу наказали.



Вопрос с Поповичем и Радоничем решается. У них есть проблемы со здоровьем. У обоих игроков есть желание играть и в РПЛ, и за нашу команду. Понять это до конца надо в ближайшее время. Нам нужно чётко определить тех футболистов, с кем мы идём дальше, кто действительно готов сражаться и прогрессировать в нашей команде, потому что нас ждёт тяжёлый сезон, и мы это видим и понимаем.



Сергей Александрович Корниленко своим отношением к работе и за время, проведённое в «Крыльях», всегда показывал пример преданности клубу и самоотверженность. Я уверен, что он на новой должности будет так же полезен, как был на тренерской работе. За время в «Крыльях» с Корниленко мы общались ближе всего. Я понимаю, что он за человек и специалист. У него всё получится.



К какому туру «Крылья» сыграются? Такие прогнозы — дело неблагодарное. Мы команда, на которую время будет работать лучше, чем на других. Это точно. Мы знаем, что делать, и знаем, куда мы идём. Это просто вопрос времени», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев.