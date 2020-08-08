Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гацкан извинился за поражение «Крыльев Советов» в матче с дебютантом ФНЛ

Гацкан извинился за поражение «Крыльев Советов» в матче с дебютантом ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан извинился перед болельщиками после поражения в матче с «Велесом» (1:3).

«От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счётом. Да, команда сейчас строится, и она пока несыграна.

На это потребуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом всем нам нужно прибавить. Персонально хотел бы извиниться за своё удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой — возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче «Крылья» будут играть совсем по-другому», — приводит слова Гацкана пресс-служба клуба.

«Велес» обыграл «Крылья Советов», самарцы заканчивали матч вдевятером
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020