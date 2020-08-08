Паратичи — о назначении Пирло: мы всё решили ещё до ответной игры с «Лионом»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, что решение об увольнении Маурицио Сарри и назначении Андреа Пирло было принято ещё до вылета команды из Лиги чемпионов.
«Мы всё решили ещё до ответной игры с «Лионом». Ранее мы говорили, что один матч не определяет судьбу тренера. Наши оценки были основаны на целом сезоне.
Назначение Пирло вполне естественно. Он всегда был рядом с клубом и часто контактировал с представителями «Ювентуса». Мы также верим, что ему уготовано величие. Он был великим игроком, и мы уверены, что он может сделать то же самое как тренер», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).
- 9 августа 2020
-
00:38
-
00:34
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 8 августа 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:52
-
22:45
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:34