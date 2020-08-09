Флик: «Бавария» не фокусируется на Месси

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы над лондонским «Челси» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал подготовку своей команды к четвертьфинальному матчу с «Барселоной».

«Будем готовиться к „Барселоне“ так, как готовились бы к любому другому сопернику. Задача простая — показать все наши сильные стороны, предельно сконцентрироваться и сыграть на все сто. На фигуре Лионеля Месси мы никак не фокусируемся, нужно обращать внимание на каждого игрока соперника», — сказал Флик на послематчевой пресс-конференции.

Матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится в Португалии 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.