Сетьен: я поклонник Гаттузо

Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу каталонцев над «Наполи» (3:1) в ответом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и дал оценку работе своего коллеги Дженнаро Гаттузо.

«Команда играла хорошо, и мы заслужили победу. Хотелось победить и ждать следующих матчей с нем же нетерпением, с каким мы ждали игру с „Наполи“. Игра была непростой, нам противостояла одна из лучших команд Италии. После матча я поздравил Гаттузо с тем, какую огромную работу он проделал и с тем, что его команда пережила настоящую эволюцию. Его успех невероятен. „Наполи“ под его руководством с каждым днём всё сильнее и сильнее. Я его большой поклонник», — сказал Сетьен на послематчевой пресс-конференции.