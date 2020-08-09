Пирло планирует продать Игуаина, Хедиру и Дугласа Косту

Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло планирует ввести корректировки в состав команды, продав нескольких игроков, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
В частности, специалист планирует избавиться от нападающего Гонсало Игуаина, а также полузащитников Сами Хедиры и Дугласа Косты. В свою очередь тренер хочет приобрести центрального нападающего и полузащитника.
Пирло был назначен на пост главного тренера туринского клуба вчера, 8 августа. Он выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год в качестве футболиста. В составе туринской команды хавбек сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.
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