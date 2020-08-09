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Сульшер: в ближайшие пару сезонов мы увидим лучшего Погба

Сульшер: в ближайшие пару сезонов мы увидим лучшего Погба
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба.

«Поль много работает, он счастлив и хорошо играет. Уверен, в ближайшие пару сезонов мы увидим лучшего Погба. С нетерпением жду его роста вместе с командой. Он должен быть одним из лидеров „Манчестер Юнайтед“, одной из главных фигур, потому что только подходит к своему пику в профессиональной карьере. С нетерпением жду возможности поработать с ним», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста также включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

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