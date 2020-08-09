«Спартак» — «Сочи»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Сочи» на матч 1-го тура первенства Российской Премьер-Лиги.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Глушенков, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тиль, Понсе.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Нобоа.



Запасные: Заболотный, Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистировать ему будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).



Московский «Спартак» занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Сочи» (33) — 12-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый чемпионат России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).