Олег Романцев: такие пенальти снятся только в страшных снах

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не всё у «Спартака» было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против VAR, а когда работал тренером, даже мечтал о нём. Теперь не пойму зачем», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».