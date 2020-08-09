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Олег Романцев: такие пенальти снятся только в страшных снах

Олег Романцев: такие пенальти снятся только в страшных снах
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не всё у «Спартака» было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против VAR, а когда работал тренером, даже мечтал о нём. Теперь не пойму зачем», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

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