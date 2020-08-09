Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» удалил свою страницу в «Инстаграме»

Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), удалил свою страницу в «Инстаграме».

По ходу матча «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, но затем Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, за «Сочи» забивали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом». «Сочи» в этот же день дома встретится с подмосковными «Химками».

Расписание матчей Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021