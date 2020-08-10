Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Максименко — о матче «Спартак» — «Сочи»: без комментариев

Александр Максименко — о матче «Спартак» — «Сочи»: без комментариев
Футбол / РПЛ 0

22-летний вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку после встречи 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2), в которой было назначено два спорных реализованных пенальти.

«Без комментариев. Спасибо за поддержку», — написал Александр в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Максименко.

Напомним, что арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак»: молчать не будем. Будем бороться за клуб!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020