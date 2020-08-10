Михаил Вартапетов: это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).
«Извините, но опять придётся повторить за классиком русской поэзии: «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперёд». Это не судейские ошибки. Это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба», — написал Вартапетов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, что по ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти. В составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, за «Сочи» забили Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
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