Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Тарасова: Дима часто кормил заблудившегося волчонка в нашем лесу

Жена Тарасова: Дима часто кормил заблудившегося волчонка в нашем лесу
Футбол / РПЛ 0

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, рассказала, что её муж очень любит животных.

«Своих дочек я учу не обижать слабых и любить окружающую среду. Милана понимает, что «каку» нужно не бросать на пол, а отдать маме, которая это утилизирует, а так же любимый муж привил любовь к животным, которые у нас есть и которые нам встречаются по пути (Дима часто кормил заблудившегося волчонка в нашем лесу). Все, что видят наши принцессы — это любовь друг к другу, к ним, к физическим нагрузкам, желание всё делать вместе и много-много юмора всегда и во всём. Конечно, как и любые нормальные развивающиеся личности, они то и дело «щупают границы дозволенного», но мы аккуратно им объясняем, что с нами точно не прокатит», — написала Костенко в своём «инстаграме».

«Бухать начали до взлёта». Очевидец рассказал о поведении Тарасова и его друзей в самолёте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020