Жена Тарасова: Дима часто кормил заблудившегося волчонка в нашем лесу

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, рассказала, что её муж очень любит животных.

«Своих дочек я учу не обижать слабых и любить окружающую среду. Милана понимает, что «каку» нужно не бросать на пол, а отдать маме, которая это утилизирует, а так же любимый муж привил любовь к животным, которые у нас есть и которые нам встречаются по пути (Дима часто кормил заблудившегося волчонка в нашем лесу). Все, что видят наши принцессы — это любовь друг к другу, к ним, к физическим нагрузкам, желание всё делать вместе и много-много юмора всегда и во всём. Конечно, как и любые нормальные развивающиеся личности, они то и дело «щупают границы дозволенного», но мы аккуратно им объясняем, что с нами точно не прокатит», — написала Костенко в своём «инстаграме».