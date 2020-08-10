В Аргентину прибыла гуманитарная помощь от Месси для борьбы с коронавирусом
32 аппарата для искусственной вентиляции лёгких, которые нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал через свой фонд, прибыли в Аргентину.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Messismo.
33-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Испании (32 — в основном составе), в которых стал автором 25 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 21 результативную передачу. Также на счету аргентинца три забитых мяча и три голевые передачи в семи матчах Лиги чемпионов (6 — в основе). Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 14 августа.
Месси не пожал руку арбитру Чакыру после матча с «Наполи»
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