Губерниев: что там «Спартак»? Снялся? Или снялся в кино?

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что команда снимется с чемпионата России из-за несправедливого судейства.

«Ребят, а что там Спартак? Снялся? Или снялся в кино?» — написал Гуребниев в телеграм-канале.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.

Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.