Губерниев: что там «Спартак»? Снялся? Или снялся в кино?
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что команда снимется с чемпионата России из-за несправедливого судейства.
«Ребят, а что там Спартак? Снялся? Или снялся в кино?» — написал Гуребниев в телеграм-канале.
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.
Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
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