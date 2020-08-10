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Губерниев: что там «Спартак»? Снялся? Или снялся в кино?

Губерниев: что там «Спартак»? Снялся? Или снялся в кино?
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что команда снимется с чемпионата России из-за несправедливого судейства.

«Ребят, а что там Спартак? Снялся? Или снялся в кино?» — написал Гуребниев в телеграм-канале.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.

Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

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