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Новая функция на «Чемпионате» – уведомление о новостях

Новая функция на «Чемпионате» – уведомление о новостях
Футбол 0

На сайте и в мобильной версии мы запустили новую фичу – уведомление о новостях. Вот как это работает: вы читаете текст, смотрите видео или просто открыли главную страницу «Чемпионата». Пока вы на сайте, рядом с кнопкой «Новости» обновляется цифра – сколько новостей вышло.

Удобно следить за картиной дня. Переходите в раздел «Новости», плашка исчезает. Если вас не будет на сайте дольше 15 минут, счётчик обнулится.

Все вопросы и предложения по работе «Чемпионата» можно, как и прежде, присылать на support@championat.com.

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