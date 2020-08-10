Новая функция на «Чемпионате» – уведомление о новостях

На сайте и в мобильной версии мы запустили новую фичу – уведомление о новостях. Вот как это работает: вы читаете текст, смотрите видео или просто открыли главную страницу «Чемпионата». Пока вы на сайте, рядом с кнопкой «Новости» обновляется цифра – сколько новостей вышло.



Удобно следить за картиной дня. Переходите в раздел «Новости», плашка исчезает. Если вас не будет на сайте дольше 15 минут, счётчик обнулится.

Все вопросы и предложения по работе «Чемпионата» можно, как и прежде, присылать на support@championat.com.