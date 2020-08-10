«Давши слово – держи». Губерниев — о заявлении Федуна про снятие «Спартака» с РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии московского клуба с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).
«Видимо, «Спартак» решил сняться в кино. Давши слово — держи. Но за такие действия судьи можно и пожизненно дисквалифицировать. В нашем футболе много скандалов, разночтений, чертовщины. Мы начали уже забывать про сам футбол, красоту, игру. Когда люди покупают серьёзный бизнес, они должны понимать, что этот бизнес может столкнуться с целом рядом противоречий. Я не говорю про подковёрную борьбу, но участие в процессах, чтобы авторитет команды рос. Может, владельцам «Спартака» авторитета не хватает? Но я им симпатизирую, слишком много совпадений со стороны судейства. Предвзятость или подкуп? Это нужно доказать, поэтому сказать сложно. Но обидно, что забываем о спорте. Как авторитетного футбольного обозревателя, меня это тревожит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 августа 2020
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