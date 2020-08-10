«Ротор» объявил о переходе Армена Манучаряна из «Пюника»
Защитник Армен Манучарян перешёл из армянского «Пюника» в волгоградский «Ротор», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сообщается, что в волгоградском клубе Манучарян будет выступать под номером 3.
Манучарян — воспитанник ереванского «Урарту». Он также защищал цвета «Бананца». В «Пюник» Маначурян перешёл зимой 2016 года. В сезоне-2019/2020 25-летний Манучарян, будучи капитаном команды, принял участие в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.
«Ротор» в рамках досрочно завершённого сезона-2019/2020 в ФНЛ стал победителем турнира и получил повышение в классе.
Недавно к «Ротору» присоединился бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.
Джано перешёл в «Ротор»
- 10 августа 2020
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