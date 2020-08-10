«Ротор» объявил о переходе Армена Манучаряна из «Пюника»

Защитник Армен Манучарян перешёл из армянского «Пюника» в волгоградский «Ротор», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что в волгоградском клубе Манучарян будет выступать под номером 3.

Манучарян — воспитанник ереванского «Урарту». Он также защищал цвета «Бананца». В «Пюник» Маначурян перешёл зимой 2016 года. В сезоне-2019/2020 25-летний Манучарян, будучи капитаном команды, принял участие в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.

«Ротор» в рамках досрочно завершённого сезона-2019/2020 в ФНЛ стал победителем турнира и получил повышение в классе.

Недавно к «Ротору» присоединился бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.